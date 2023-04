Un été irisé après un printemps frustrant ? La deuxième partie de saison de van Aert commence maintenant

Tombé sur plus fort à Milan Sanremo et au Tour des Flandres, le coureur de chez Jumbo Visma a joué de malchance ce dimanche sur les pavés menant à Roubaix. Impressionnant de régularité, van Aert a su accrocher un succès au GP E3 à Harelbeke. On pourrait penser que le spécialiste des labourés reste sur sa faim mais il a décidé de ne pas prolonger son printemps dans les Ardennes. Aucune chance donc de le voir remonter sur le podium de Liège-Bastogne-Liège comme la saison dernière. Après une petite coupure, le Belge entamera sa préparation pour la deuxième partie d’année. S’il s’en tient à son programme de début de saison, on ne reverra pas sa grande silhouette dans les pelotons avant le 11 juin prochain. Le coureur devrait être au départ du Tour de Suisse. Une course par étapes où il devrait retrouver un certain Mathieu van der Poel.