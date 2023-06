Un été compliqué entre Gosselies et Petit-Roeulx : l'A54 en travaux

Du 10 juillet au 14 juillet, le bretelle de l'échangeur de Thiméon en provenance de Namur vers Bruxelles sera également fermée. Les automobilistes seront déviés via l'échangeur de Thiméon.

Ce chantier qui a débuter le 14 mars à de nombreux objectifs, réhabiliter les revêtements de l’autoroute ainsi que les bretelles d’accès et de sortie, réhabiliter 9 ponts inférieurs (réfection étanchéité, trottoirs, glissières et équipements, …) Sécuriser 8 ponts supérieurs ainsi que de placer de nouveaux équipements de sécurité (dispositifs métalliques en berme latérale et séparateur en béton en berme centrale) et de nouveaux dispositifs d’évacuation d’eau.