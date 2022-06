Un été compliqué dans les aéroports ? Un spécialiste inquiet face aux annonces et à la situation actuelle du secteur aérien

L’été sera-t-il compliqué dans les aéroports ? A cette question Wouter Dewulf, professeur d’économie et affaires du transport aérien à l’Université d’Anvers et directeur académique du C-MAT Belgique (Centre for Maritime and Air transport) a répondu ce matin sur la Première que cela sera, sans doute, compliqué. "Jusqu’il y a une semaine, j’étais confiant que se passerait bien, surtout en Belgique, mais naturellement avec toutes les annonces de grèves, je suis un peu inquiet".

Ce spécialiste rappelle que le monde de l’aviation est un ensemble d’acteurs qui ont tous leur importance. Et quand cela bloque à un endroit cela entraîne inévitablement des retards, voire des annulations.

La raison principale des complications qui s’annoncent, est-elle due aux grèves possibles au niveau des compagnies aériennes et, par exemple, dans les sociétés qui s’occupent des bagages dans les aéroports ? Pour Wouter Dewulf, ceci est un élément en plus. Mais il y a d’abord un manque de personnel. Le professeur d’économie et affaires du transport aérien note que le nombre de passagers a fortement augmenté depuis les vacances de Pâques. Et cela a un peu surpris tout le monde, dit-il. Un retour à des chiffres de fréquentation comme ceux de 2019 n’étaient attendus que pour 2023-2024. Or, il rappelle que malgré des mesures comme le chômage temporaire lors de la crise sanitaire (ce n’est pas le cas dans tous les pays) qui ont permis d’éviter des licenciements, "malgré tout il y a pas mal de monde qui a quitté les entreprises" et cela explique aujourd’hui un manque de personnel.

Retrouvez l’intégralité du dossier de la rédaction dans la vidéo en tête d’article