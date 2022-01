Un étage de la fusée Falcon 9 va s’écraser sur la Lune

Si l’on en croit Bill Gray, qui écrit le logiciel Project Pluto pour suivre les objets géocroiseurs (astéroïdes, planètes mineures, comètes), l’impact pourrait avoir lieu en mars. Cependant, l’objet n’étant pas très stable, il est possible que certaines variations changent la date et le lieu de l’impact prédit aujourd’hui, comme l’explique le Dailymail.

Des astronomes attendent cet évènement avec impatience et des satellites actuellement en orbite autour de la Lune (le Lunar Reconnaissance Orbiter de la Nasa et le vaisseau spatial indien Chandrayaan-2) pourront collecter des observations sur le cratère d’impact. Il est donc important de savoir à quel moment et où cela se produira pour pouvoir l’observer dans les bonnes conditions et ainsi, pouvoir observer le matériau souterrain éjecté par l’impact.

Peut-être de nouvelles données et informations seront-elles disponibles pour mieux comprendre la présence de glace aux pôles lunaires ou toute autre découverte possible.