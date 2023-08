En Inde, il a été pris sous l’aile de maîtres qui l’aideront à apaiser son cœur. Il a décroché son master en Indianisme en parallèle de son métier de professeur dans le secondaire avant de consacrer le reste de sa vie à l’enseignement du yoga à temps plein et continuera plus de 27 voyages en Inde.

Il nous importe ses connaissances et ses compétences en matière de yoga traditionnel. Ça s’appelle le “viniyoga”. L’essence de celui-ci est de s’adapter à chacun, à tout âge, quelle que soit sa condition physique.

Un yoga qui soigne

Fort de son expérience personnelle, Philip Rigo est convaincu qu’en y croyant très fort, notre corps et notre mental peuvent être soignés. Il est donc possible de guérir grâce au yoga. En effet, opéré plusieurs fois au cœur, il trouvera l’apaisement grâce à ces pratiques.

J’étais connu dans le service de soins intensifs pour être celui qui avait un max d’énergie et cette énergie je l’avais grâce à ma pratique du yoga directement après mon opération à cœur ouvert.

Le yoga permet de diminuer nos traumatismes car nous sommes toutes et tous traumatisés à un moment donné dans notre vie. Quand on voit Philip Rigo, on a envie d’y croire.

Aujourd’hui, après avoir donné cours dans le monde entier, il est diplômé en tant que formateur de yoga et professeur avancé en chant védique et yoga thérapeute, il a eu l’occasion de former plus de 180 professeurs diplômés, il a également dispensé des cours pour Hennallux, ULB mais également à Yogaplace en Hollande.

Et si vous tentiez l’expérience à Flagey ?

C’est au numéro 7 de la place Flagey que des formations et des cours individuels ou collectifs sont dispensés. C’est le premier centre de soin à la personne par le yoga.

Il ne s’agit pas ici de prendre des postures et se mettre sur la tête pour poster des photos tendances sur Instagram.

Philip Rigo (directeur pédagogique et formateur de l’asbl MITRA) nous propose ainsi cette technique après de nombreux voyages en Inde et cette pratique a bel et bien changé sa vie. Comment ? Et quel impact cela peut-il avoir sur la nôtre ou la vôtre ? Nous en avons discuté avec lui ce matin dans la matinale BXL MATIN. Son interview se trouve dans la vidéo en haut de cet article.