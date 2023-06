Un escape game destiné aux bénéficiaires de logements sociaux

Bienvenue au Manoir, c'est le nom du nouvel escape game du logement social. Si le jeu consiste généralement à tenter de s’échapper d’une pièce en un temps limité, ici, l’objectif n’est pas de sortir d’un logement, mais plutôt d’y entrer ou, à tout le moins, d’y rester. Ce jeu a été créé par le RAPel, le Rassemblement des associations de promotion du logement. Objectif: permettre aux travailleurs sociaux d'aborder des thématiques, souvent complexes, par un moyen ludique.

"L'escape game du logement, c'est un brise glace", explique Camille Pons du RAPel. "Il y a par exemple une énigme avec une lettre assez compliquée de la part de l'administration. Et à partir de cette lettre, on peut discuter à plusieurs de ces mots compliqués et ce qu'ils signifient."

Comment choisir ses ampoules? Pourquoi est-il important de garder un œil sur son compteur? Que faire en cas de problèmes d'humidité? Les questions posées dans le cadre du jeu sont variées et abordent tous les problèmes que peuvent rencontrer des locataires sociaux.

Un outil ludique qui vise à créer du lien avec ses voisins tout en apprenant plein d'informations utiles sur son logement.

Laurence Di Nunzio, responsable de la Société walonne du logement, est séduite et compte conseiller le jeu à tous ses travailleurs sociaux. "Ce jeu peut être décliné de plein de manières sur le terrain", explique-t-elle. "On peut le proposer à des nouveaux locataires qui arrivent et qui ne se connaissent pas, à des locataires qui habitent dans le même immeuble et qui ne se parlent pas, à des enfants,..."

Au total, 500 jeux ont pu être distribués à différents acteurs en lien avec le logement social, grâce à un subvention de 20.000 euros octroyé par le ministre wallon du logement.