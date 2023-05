Un épervier d’Europe filmé à Laeken, une bonne nouvelle pour le recensement des oiseaux

Dans cette vidéo tournée le week-end dernier, Emmanuel et sa femme ont fait une rencontre plutôt exceptionnelle. "On se promenait dans Laeken" raconte Emmanuel Brasseur, "[…] et en une fois ma femme me dit 'regarde, il y a un oiseau' et je regarde derrière la grille et je vois un épervier avec un moineau dans ses griffes. C’est assez extraordinaire d’en voir un de si près, surtout en ville."

A Bruxelles, contrairement à son cousin le faucon pèlerin, l’épervier se fait rare. Comme l’explique Henry Jardez, guide nature pour le centre des naturalistes de Belgique : "Entre 2002 et 2004, on comptait environ 42 nidifications d’éperviers à Bruxelles. Mais depuis il semble qu’il soit en baisse du fait que le milieu dans lequel il doit évoluer commence à disparaître." Selon Henry Jardez, c’est l’urbanisation et la disparition des friches qui expliquent cette baisse des observations d’éperviers à Bruxelles.