Un entrepreneur sur huit a entre 20 et 30 ans en Belgique

Malgré son jeune âge, Amaury Michiels n’a jamais hésité en croyant dur comme fer en son projet. S’il avoue avoir appris énormément sur la fiscalité, le secteur de la construction, en marketing, ou autres domaines, ce jeune entrepreneur de 27 ans a très vite compris qu’il fallait bien s’entourer et faire preuve de patience et d’un grand professionnalisme : " Au tout début quand j’avais 24 ans, il y avait peut-être une réticence de certaines personnes plus âgées que moi. Après, je pense que les mentalités en Belgique ont fort évolué. Les personnes plus âgées font maintenant confiance aux jeunes. A chaque fois qu’on rencontre des personnes, voire de gros investisseurs, il n’y a jamais eu de soucis à partir du moment où on prouve qu’on est pro, et qu’on est sérieux. Donc, il n’y a jamais un moment où je me suis dit : non, je suis trop jeune. Il y a des moments où je me dis que je n’ai pas les compétences pour faire telle ou telle chose. Mais il faut connaître ses limites. C’est pour ça que je m’entoure de personnes qui sont plus compétentes dans certains domaines. "

Au sein de l’entreprise, 75% du personnel est plus âgé qu’Amaury. Avec ses 35 années au compteur dans le secteur de la construction, José Garcia n’a pas de préjugés sur le jeune âge de son patron et apprécie cette jeunesse qui se lance dans l’entreprenariat : " C’est bien que cette jeunesse ose ! Le plus important, c’est qu’ils sont bons dans ce qu’ils font et qu’ils ont du respect. Je vois que ce sont des jeunes qui se lancent, mais des jeunes qui ont encore confiance aux personnes les plus âgées. Quelque part, ils reconnaissent notre savoir-faire et notre travail. "