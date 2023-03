Un entrepreneur belge, suspecté de trafic de matériel militaire, roulait pour les services de renseignement

Les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, souvent inventifs au moment d’attribuer un nom de code à leur dossier, ont choisi le nom "Cage" pour cette affaire. Une référence à l’acteur Nicolas Cage et à son rôle dans le film "Lord of War" (Seigneur de Guerre), inspiré par le parcours du célèbre trafiquant d’arme russe Viktor Bout.

Le nom d’un dossier, plus facile à mémoriser qu’un numéro dans la pile des affaires en cours, ne dit rien du contenu des investigations, de leur déroulement et de leur issue. Dans le cas de "Cage", l’enquête n’est pas un long fleuve tranquille. Elle est complexe et sensible, vu les acteurs en présence. L’affaire voit s’opposer deux intérêts : celui de la recherche et de la poursuite d’infractions, qui est la mission de la police et de la justice et celui de la collecte d’informations dans des milieux souterrains, une mission des services de renseignement qui supposerait de parfois ménager leurs sources.

Contacté, le parquet fédéral, en charge de l’enquête, ne souhaite pas commenter les investigations toujours en cours. La Sûreté de l’Etat n’a pas désiré réagir car elle "s’abstient toujours de commentaire lorsqu’il est fait état de dossiers individuels".