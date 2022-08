Un enregistrement vocal rare et brutal du chanteur de Slipknot

Ce sont quelques secondes d’images et de sons, ou plutôt " de cris " très impressionnants, qui sont remontées à la surface : on peut y voir Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, enregistrant sa voix en studio pour l’album " Iowa ", il y a plus de 21 ans.

La séquence, qui dure 44 secondes, montre Corey Taylor, dans un sombre studio éclairé à la bougie, en train d’enregistrer une prise de voix particulière. Il s’agit d’un moment volé durant les sessions de l’iconique album Iowa, en mars 2001. C’est une vidéo rare qui montre que les cris de Corey Taylor peuvent être encore plus stupéfiants que sur l’album. Cette performance vocale extrême donne en effet l’impression qu’il se déchire la gorge tellement le son est intense. On vous rassure, il parait qu’il ne s’est pas abîmé les cordes vocales durant cet exercice, ce qui en laisse plus d’un incrédule…



Voici ces fameuses 44 secondes mais… attention aux oreilles !