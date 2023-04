Un enregistrement inédit des Beatles, et l'avenir de Lynyrd Skynyrd et des Foo Fighters ont fait l'actu cette semaine

C’est sur une version acoustique du classique " Creep " de Radiohead que s’ouvre la bande-son des Gardiens de la Galaxie Vol.3 . On y retrouve aussi des artistes tels que Florence + The Machine, Bruce Springsteen, Beastie Boys, Faith No More, Alice Cooper, Rainbow et bien d’autres.

Une bonne nouvelle pour les fans de Lynyrd Skynyrd à présent : avec le décès récent de Gary Rossington, dernier membre originel du groupe, on craignait que ce soit la fin de l’aventure mais le groupe continuera à se produire . Il a d’ailleurs été honoré par Slash et Billy Gibbons lors de la cérémonie des CMT Music Awards 2023.

On a aussi appris cette semaine la raison du décès de Christine McVie de Fleetwood Mac en novembre dernier, à 79 ans. C’est un AVC qui l’a finalement emmenée, elle qui était aussi atteinte d’un cancer dont on ignore par contre la nature.

Le premier enregistrement complet connu des Beatles en concert au Royaume-Uni a été retrouvé presque exactement 60 ans après sa réalisation. C’est lors de la préparation d’une émission spéciale de Radio 4 pour le 60e anniversaire du concert que l’enregistrement d’une heure a été retrouvé.

Le 6 juillet 2019, les Who ont investi le stade de Wembley à Londres pour la première fois en quarante ans. Le show était la seule date britannique de leur tournée "Moving On" et accueillait un orchestre de plus de 50 musiciens. Il est désormais disponible en édition limitée mais Classic 21 vous propose d’en re vivre les meilleurs moments ce lundi 10 avril dès 15h sur antenne !

Les Foo Fighters ouvrent " Atlantis ", une salle de concerts de 450 personnes à Washington DC, avec une affiche qui laisse rêveur et un prix unique d’entrée de 44$. Citons par exemple Franz Ferdinand, Pixies, Billy Idol, ou Joan Jett et Gary Clark Jr, qui s’y produiront tous cet été.