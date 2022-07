Un enregistrement de Bob Dylan fait s’envoler les enchères

L’artiste a réenregistré " Blowin’in the wind ", son classique de 1963, pour une vente aux enchères organisée par Christie’s. Et les propositions se sont envolées, avec une vente finalement conclue pour 1,78 million de dollars.

C’est la première fois en 60 ans qu’il réenregistrait ce morceau de l’album The Freewheelin et pour l’occasion, il a choisi le format "Ionic Original", créé par le producteur T Bone Burnett et dont voici la description : "il s’agit d’un vernis peint sur un disque d’aluminium, avec une spirale gravée dessus par la musique. Cette peinture a la qualité supplémentaire de contenir cette musique, qui peut être entendue en plaçant un stylet dans la spirale et en la faisant tourner."

Le producteur a qualifié ce nouveau format de "summum du son enregistré. C’est une qualité d’archive à l’épreuve du temps."

Cet enregistrement, le premier de son genre, était initialement estimé entre 600.000 et 1.000.000 de livres.

Le mois dernier, Bob Dylan a terminé sa tournée nord-américaine Rough And Rowdy Ways à Oakland avec une reprise de Grateful Dead.

Cela fait depuis novembre 2021 que Bob Dylan est tournée (avec une pause entre décembre 2021 et mars 2022) et c’est au California’s Fox Theater qu’il a mis un terme à sa tournée avec 3 dates au même endroit. Et pour le dernier titre de son set, il a choisi de remplacer son classique "Every Grain Of Sand" qu’il jouait en général pour le titre "Friend Of The Devil" de Grateful Dead.

C’est la première fois depuis 2007 qu’il a joué ce titre, qu’il reprenait souvent dans ses sets des années 90.

Rappelons également que ce matin, on a appris le retour de l'artiste en Belgique le 15 octobre 2022.