Un énorme raté de Frey et un but sur corner direct du talentueux De Cuyper : l'Antwerp et Westerlo régalent

Campinois et Anversois se sont neutralisés au terme d’une fin de rencontre complètement folle (3-3) ce mardi soir, à l’occasion de la 18e journée de Pro League.

Si Michael Frey a permis à l’Antwerp de revenir dans la partie en inscrivant le but du 2-1 en début de seconde période (51'), l’attaquant suisse s’est surtout offert l’un des ratés de la saison ! Alors que le score était de 0-0 après 40 minutes, Frey s’est retrouvé seul face au but laissé vide par Sinan Bolat. Il n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond… mais après avoir hésité trop longtemps entre le contrôle et la frappe, Frey a vu le retour in extremis d’un défenseur campinois pour dégager le ballon en corner.

Le buteur du Great Old peut s’en vouloir puisque quatre petites minutes plus tard, le jeune Maxim De Cuyper (22 ans), arrière gauche prêté par le Club Bruges à Westerlo, a donné l’avantage aux siens en inscrivant un corner direct juste avant la pause (1-0, 44').

Un but qui fait légèrement penser à celui marqué par le Maroc face à la Belgique à la Coupe du monde. À la différence que Sabiri avait trompé Thibaut Courtois sur un coup franc excentré tiré au premier poteau et non sur un corner.