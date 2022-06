Un énorme radar lidar renversé par au moins quatre personnes cette nuit à Koekelberg (video)

Scène très inhabituelle cette nuit sur la chaussée de Jette, à Koekelberg, à deux pas de Simonis. Plusieurs individus ont tout simplement renversé un énorme radar-lidar placé à cet endroit pour flasher les automobilistes en excès de vitesse. Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir au moins quatre individus pousser ce lidar blindé pour parvenir à le faire tomber sur la chaussée. "L’engin pèse pourtant plusieurs tonnes", nous confirment ce matin la zone de police et les pompiers.

Les faits se sont déroulés en début de nuit, entre dimanche et lundi. Les pompiers ont alors été appelés sur place pour venir soulever et placer l’engin en sécurité sur le terre-plein central en gazon. "Ce lundi matin, des équipes de réparation se sont rendues sur place", a encore expliqué la zone de police Bruxelles-Ouest. "Cet engin-ci (ou un autre, faute de pouvoir le réparer sur place) sera remis au même endroit et pourra donc à nouveau flasher dans le courant de la journée". Les auteurs de cette poussée spectaculaires sont recherchés par les forces de l’ordre. Ils disposent pour cela de ces images sur les réseaux sociaux, mais aussi de celles d’autres caméras de sécurité, présentes dans le Lidar-même, ainsi que dans l’espace publique là où s’est déroulé l’incident.