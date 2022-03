"Un énorme pas en avant", se réjouit Jolien D’hoore au sujet de l’arrivée d’AG

Jolien D’hoore est depuis le début de l’année la directrice sportive de la formation cycliste NXTG. Celle-ci deviendra, dès jeudi, AG-NXTG après l’arrivée, comme sponsor principal d’AG Insurance avec la collaboration de Patrick Lefevere. "Pouvoir compter sur un si gros sponsor signifie beaucoup pour l’équipe", a-t-elle confié. "C’est un énorme pas en avant."

En décembre, Lefevere, manager général de Quick-Step Alpha Vinyl, avait indiqué qu’il allait collaborer avec l’équipe néerlandaise, qui compte surtout des jeunes coureuses belges et néerlandaises sous contrat. Mardi, le partenariat avec AG Insurance a été annoncé. "C’est une énorme injection financière", se réjouit D’hoore. "C’est très important pour l’équipe. Nous pouvons à présent aller plus loin dans notre développement, car nous recevons les moyens financiers nécessaires, certainement jusqu’en 2025. De plus, la présence de Patrick est aussi très importante. Il a représenté et représente beaucoup pour le cyclisme. Le 'Wolfpack' est un nom connu dans le cyclisme, j’espère que nous le serons aussi dans les années à venir."

L’équipe ne compte que des jeunes pour l’instant et pas encore de coureuses du top, ce qui sera nécessaire pour obtenir la licence WorldTour. Celle-ci sera attribuée en fin d’année. "Nous voulons faire partie du WorldTour et pour cela, nous avons besoin de renforts", a confirmé D’hoore. "Je viens tout juste de prendre ma retraite. Je sais toujours ce qu’il se passe dans le peloton, je parle avec beaucoup de coureuses et j’écoute ce qu’elles ont à dire. Nous devons recruter quelques nouvelles cyclistes, des filles qui peuvent gagner, et nous allons les chercher."

En outre, l’équipe continuera à se concentrer sur les jeunes. En 2022, l’équipe se développera en une structure comprenant une équipe élites, une équipe de développement U23 et une équipe juniores. "Nous devons continuer à travailler dur sur les bases, veiller à ce que nos filles progressent pour figurer dans ce qui deviendra, nous l’espérons, une équipe WorldTour l’an prochain."