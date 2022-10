Un "énorme mensonge" : la censure informatique chinoise, vue par un de ses rouages

Dix ans plus tard, il faisait partie intégrante de la machine de censure contrôlée par le Parti Communiste pour étouffer le cyberespace chinois. "Au début, lorsque je travaillais là-dessus, je n'en pensais pas grand-chose car un travail est un travail", raconte ce jeune homme avenant de 29 ans en évoquant son passé avec légèreté, sans réclamer l'anonymat.

"Mais au fond, je savais que cela ne correspondait pas à mes valeurs éthiques", explique-t-il depuis la Silicon Valley, berceau de la tech en Californie, où il vit désormais. "Et lorsque vous travaillez dans ce domaine pendant trop longtemps (...), ces tiraillements internes deviennent de plus en plus forts." Son témoignage, celui d'un maillon de l'appareil de propagande chinois, est extrêmement rare.