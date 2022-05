Un ennui mécanique opportun : Daniel Navarro grossièrement ramené par sa voiture au Tour des Asturies

Dans le peloton, il est généralement admis qu’un coureur victime d’un ennui mécanique puisse bénéficier de l’aide de sa voiture (ou de celles des autres équipes) pour revenir à l’avant de la course. Mais ce week-end au tour des Asturies on a clairement dépassé les limites de l’acceptable.



Sur une vidéo postée sur Twitter, on voit Daniel Navarro grimper une côte à toute vitesse pendant que son mécano répare (?) son vélo. Il remonte un à un des concurrents médusés. On appellera cela un ennui mécanique opportun.



Pas vu (par les commissaires), pas pris ? L’Espagnol de la formation Burgos-BH terminera 21e de l’étape et 12e du classement général (remporté par Ivan Sosa).



A quand la review commission en cyclisme ?