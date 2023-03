"Un ennemi du peuple" : la vérité mise au pilori

De quoi sommes-nous tous capables pour protéger nos intérêts personnels ? Sommes-nous libres de nous exprimer et de nous positionner en tant que citoyen ? Rédigées en 1882 par Henrik Ibsen dans sa pièce "Ennemi du peuple", ces questions n’ont pas pris une ride. Le théâtre Océan Nord nous les pose à nouveau avec l’adaptation de l’œuvre réalisée par Jean-Marie Piemme et mise en scène par Thibaut Wenger. À découvrir jusqu’au 25 mars.

Nos valeurs sont capables des pires torsions quand un danger lambda vient bouleverser le microcosme dans lequel nous vivons. Tomas Stockmann le découvre à ses dépens lorsqu’il tente de prévenir sa ville que la station balnéaire qui fait vivre ses habitants est en proie à de graves problèmes sanitaires. S’il tente de prévenir que le poison se répand dans toutes les canalisations, il ne se doute cependant pas qu’un autre poison se distille aussi dans les esprits. Presse, autorité, regroupements de population, c’est quand chacun veut tirer la couette de son côté que la laideur des Hommes apparaît.

Choisissant une adaptation résolument dramatique, Jean-Marie Piemme et Thibaut Wenger laissent les mécanismes de pouvoir nous exploser au visage. L’atmosphère est donc lourde, accentuée par une lumière souvent "empêchée" et un léger écran de fumée. L’excellent jeu des comédiens capte l’attention de bout en bout. Ils sont onze à se partager les différends rôles : ça fourmille, ça crie, ça frappe aussi. C’est autour des deux frères, interprétés par Nicolas Luçon et Michel Lavoie, que se cristallisent les tensions et le cœur du conflit. Les scènes se succèdent à un rythme soutenu, tenant en haleine pendant les 2h30 de spectacle. Il faut dire que l’enjeu sanitaire est très vite dépassé par sa dimension politique puis citoyenne : la vérité doit-elle être connue ? Entre retournements de veste, manipulations et discrédit, " Un ennemi du peuple " nous rend témoins d’une escalade de violence où personne n’est épargné. Ibsen nous interroge sur des valeurs essentielles telles que la liberté, la vérité et la vie en société.