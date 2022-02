"Un ennemi du peuple", la bande dessinée de Javi Rey adaptée de la pièce d’Henrik Ibsen

Javi Rey signe "Un ennemi du peuple", une bande dessinée adaptée de la pièce de théâtre du dramaturge norvégien Henrik Ibsen datant de 1882.

Plus d’un siècle après sa première représentation sur scène, l’œuvre d’Ibsen est revisitée par Javi Rey. L’illustrateur modernise la pièce pour montrer que les questions posées par le concept de la démocratie sont toujours très actuelles, malgré le fait que le contexte politique et social de 1882 soit différent de celui de 2022.

Le docteur Tomas Stockmann et son frère Peter ont créé ensemble une station balnéaire qui attire de nombreux touristes. Pris d’un doute concernant la qualité de l’eau, Tomas prend de la distance par rapport au projet et analyse un échantillon d’eau. Il découvre sa toxicité et mène alors un combat contre son propre frère qui est également maire de l’île. L’histoire relate la lutte d’un homme qui croit en les vertus de la médecine et qui est confronté à des intérêts financiers obscurs. En effet, en raison de la prospérité qu’apporte l’établissement thermal au village, Peter est soutenu par les différents pouvoirs ainsi que par les habitants.

"Un ennemi du peuple " est un très bon roman graphique de 150 pages avec des choix chromatiques puissants. Très colorée, cette bande dessinée, qui raisonne parfaitement avec la crise sanitaire actuelle, est l’occasion de découvrir les mécanismes de manipulation de l’opinion publique et de la corruption…

