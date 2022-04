"Un engouement énorme" pour le vélo en ce moment, "aussi vu le prix du carburant"

Il y a tout juste deux ans, au moment du confinement, les premiers problèmes de livraison de vélo se sont fait sentir. Portés par le soleil et l’envie de sortir, les Belges avaient alors dévalisé les magasins spécialisés en deux roues. Les choses se sont-elles calmées depuis ?

Au magasin et atelier de réparation de vélo SDR Bike, à Gembloux, les livraisons sont toujours aléatoires et les retards sont constants. Pour avoir des pièces de remplacement par exemple, les arrivages au compte-gouttes sont devenus la norme. Il reste pourtant encore beaucoup de vélos dans le magasin, mais il ne couvre pas toute la gamme des constructeurs.

Plus intéressant pour les marques de livrer les vélos un peu plus chers

"La difficulté est encore un petit peu plus grande pour avoir des vélos dans des budgets en dessous de 1000 €", explique le gérant du magasin Sébastien Ruette. "Malheureusement, les marques se rendent compte que les vélos un peu plus chers se vendent quand même. Et du coup, c’est plus intéressant pour eux de d’abord livrer ces vélos-là."

Pour le gérant de ce magasin, tout est lié au fait que "la demande explose vraiment", explique-t-il, "il y a un engouement qui est énorme pour le moment, aussi vu le prix du carburant." Résultat : "Les fournisseurs et les fabricants de pièces ont des difficultés à suivre."