Un enfant tué suite à des coups de feu à Merksem : "Un énième règlement de compte dans le milieu de la drogue", selon Bart De Wever

Deux autres personnes qui se trouvaient sur place ont également été blessées, mais leurs jours ne seraient pas en danger.

La rue a été fermée après l’incident. Le laboratoire judiciaire ainsi qu’un expert en balistique se sont rendus sur place pour procéder aux constatations d’usage. Une enquête judiciaire sera également ouverte afin d’établir si cet événement est lié au monde de la drogue, comme plusieurs autres attaques similaires contre des maisons à Anvers.

C’est sûrement le cas, d’après le bourgmestre d’Anvers. "La famille concernée est connue, il y a déjà eu des incidents auparavant. Cela semble bien être un énième règlement de compte dans le milieu. Une guerre de la drogue est en cours. Des criminels attaquent les maisons d’autres criminels. Nous en sommes témoins depuis des mois maintenant. Ce que je craignais depuis longtemps s’est produit : il y a eu une victime innocente, un enfant."

"C’est terriblement douloureux", dit encore le bourgmestre. "Cela ne peut être qu’une incitation à se joindre au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) et à la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) pour multiplier les efforts nécessaires au niveau national et international pour contenir la mafia de la drogue. […] Le plan national antidrogue qui est en préparation me déçoit franchement, mais nous allons poursuivre ces discussions avec le gouvernement."

Le ministre Verlinden a réagi via Twitter. Elle parle d'"une terrible tragédie dans laquelle un enfant innocent est mort". "L’enquête est en cours, mais nous ferons tout notre possible pour attraper ces criminels sans pitié. Les enfants n’ont rien à voir avec une quelconque guerre de la drogue."