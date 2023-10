Un enfant sur dix est victime d’inceste, parfois ça se sait et personne ne dit rien : si vous savez, vous parlez d’office ?

Hélène de Bastogne a décidé d’intervenir sur notre antenne pour expliquer son histoire : "Mon géniteur a abusé de moi quand j’étais petite. Je pense que mon frère était au courant et inconsciemment, ma maman aussi. J’essaye de lui pardonner mais c’est compliqué. Je tiens aussi à dire que mon père me faisait regarder des émissions télés où certains auteurs faisaient l’apologie de l’inceste et du viol avec de jeunes filles, c’était normal à cette époque. De là, mon papa m’expliquait que comme on en parlait à la télé, c’était normal et que tous les papas faisaient ça. Et moi je le croyais et je n’en parlais pas".

Hélène ne sait pas comment aider les victimes, elle explique que les prédateurs sont tous des manipulateurs : "J’ai dit à mon père que le papa de ma meilleure amie ne la touchait pas et il m’a répondu que c’est parce qu’il ne l’aimait pas autant que lui m’aimait. Il m’a dit que je ne devais plus en parler à mon amie pour ne pas la faire souffrir davantage".

Hélène termine en expliquant qu’elle est partie de chez elle à ses 18 ans, sa maman n’a jamais compris pourquoi. "Sans mes enfants, je me serais suicidée" conclut-elle.