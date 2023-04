Un enfant sur 5 n'a reçu aucun vaccin : l’Unicef s’inquiète d’une perte de confiance

La confiance à l’égard des vaccins a connu un déclin important. Ces niveaux de confiance ont baissé le plus parmi les tranches d’âge plus jeunes. Mais cette confiance est particulièrement volatile. Elle est liée à un contexte, celui de la pandémie de Covid-19. L’Unicef estime qu’il sera nécessaire de recueillir et d’analyser des données supplémentaires pour voir si cette tendance se poursuit à plus long terme. La désinformation, la perte de confiance à l’égard des experts et la polarisation politique constituent à cet égard autant de risques.

Au-delà de la baisse de confiance, l’organisation souligne tout de même que la vaccination conserve un niveau de soutien important : dans près de la moitié des 55 pays étudiés, plus de 80% des personnes interrogées estiment qu’il est important de vacciner les enfants.