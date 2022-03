"Un enfant pratiquement martyrisé": Alexandre Adler raconte Poutine, de l’orphelinat aux rênes du pouvoir

De son enfance difficile, Vladimir Poutine a une double revanche à prendre : une première "sur son enfance où il a été maltraité horriblement" et une autre "sur le fait qu’il a été à ses yeux sous-estimé. Il estimait avoir le droit de jouer un rôle plus important que celui qu’on lui a réservé. Il a toujours fait appel des jugements condescendant dont il a été victime et il a montré ensuite dans son application du pouvoir et dans les méthodes qu’on lui a appris beaucoup de savoir-faire."