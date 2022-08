Un enfant infecté par la variole du singe au Grand-Duché de Luxembourg

Un enfant en bas âge a été infecté par la variole du singe au Grand-Duché de Luxembourg, a indiqué mercredi soir le ministère de la Santé du pays.

L'enfant se trouve dans "un état stable et non préoccupant", a-t-il précisé. Il a été isolé. La garderie que fréquentait l'enfant reste ouverte et aucun autre enfant ne présente actuellement de symptômes, a ajouté le communiqué du ministère.

Les personnes ayant été en contact avec le bambin, dont l'âge et le sexe n'ont pas été communiqués, ont été informées.