"Un enfant a besoin de sécurité et de confiance" : l'asbl "Notre abris" accompagne 64 enfants à Uccle

Pour bien grandir et se construire, les enfants ont besoin de sécurité et de confiance. C’est la réflexion qui guide les professionnels de "Notre abri". Leurs activités répondent au plus près à l’évolution des besoins de chaque enfant qui leur est confié. La majorité des enfants qui sont accueillis à l’asbl ont moins d’un an. L'objectif est double pour "Notre Abri" : offrir un lieu de protection à ces enfants mais également de recréer le lien familial et d’envisager une réintégration dans leurs familles.