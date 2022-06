Un emploi, directement sous CDI, c’est l’offre du service de mutualisation d’123cdi

Pour les employeurs, c’est une manière différente de recruter, sans se charger de la sélection. Pour les demandeurs d’emploi, c’est une manière de trouver un job directement en contrat à durée indéterminée. Ce service, une mutualisation des forces disponibles, c’est ce que propose l’asbl liégeoise 123cdi, un groupement d’employeurs de 129 membres. Un service qui visiblement séduit.

Ça ressemble à de l’intérim, mais ça n’en est pas. Chez 123cdi, les perspectives de job à long terme sont beaucoup plus favorables : " C’est une méthode de mise à disposition innovante, c’est-à-dire qu’on propose des CDI à nos travailleurs, que l’on met à disposition auprès des entreprises membres. Ce sont des travailleurs de tout type de formation et de qualification, en fonction aussi des demandes des entreprises membres et de leurs besoins en termes de personnel. Le CDI est certainement notre plus gros avantage et certainement l’avantage pour les travailleurs. Les contrats leur permettent une certaine stabilité dans leur parcours professionnel. Actuellement, on est à 575 travailleurs qui ont bénéficié de nos contrats ", détaille Pierre Pinard, administrateur.

L’entreprise CPP Belgium, une fonderie de grande précision implantée à Herstal, travaille régulièrement avec l’asbl. Sa directrice des ressources humaines, Déborah Noël, n’y voit que des avantages : " Ça nous permet de fidéliser nos travailleurs. Nos formations se font pour la plupart sur le terrain. Ce sont des formations de longue durée, donc nous avons besoin de ne pas perdre nos travailleurs après les avoir formés. Et puis 123cdi se charge de la sélection, même si nous rencontrons les candidats à la fin du processus. C’est un travail de qualité qui prend énormément de temps pour pouvoir trouver les bons candidats donc nous pouvons compter sur les profils qu’ils nous fournissent ", précise-t-elle.

Quant aux travailleurs, ils se sentent sécurisés par ce qui est proposé : " Je me suis retrouvée sans emploi il y a six ans, suite à une délocalisation. J’ai été très contente de rencontrer 123cdi parce qu’ils proposaient un temps plein et un CDI. Je n’ai donc pas hésité une seconde. Avoir un CDI ça change les choses. Ça rassure au quotidien et ça rend la vie plus confortable parce que vous savez que vous avez un travail quotidien et un revenu ", confie Agnès Toth, une travailleuse qui vient d’ailleurs d’être recrutée en CDI par l’entreprise où elle travaillait via l’asbl.