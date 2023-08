"Un empêchement" de Jerôme Aumont : un premier roman d’une extrême intimité

Marie et Mathieu se retrouvent seuls après 20 ans de vie commune, lorsque leur fille Jeanne quitte la maison. Il y aura des vides à combler, et du hasard de la rencontre entre Mathieu et Xavier émane plus qu’un simple trouble. La puissance d’une envie de se revoir sera concrétisée quelques semaines plus tard, où l’émotion de s’appartenir un peu plus, va gagner les cœurs, intensifiant les gestes, bousculant l’équilibre d’une vie où chacun remet en question le sentiment de bonheur. Mais un accident de voiture va tout transformer.

Il y a tout de moi et il n’y a rien de moi dans ce livre

"Il y a le point de départ de cette histoire, qui est l’accident au cours duquel Xavier perd la vie. Je me confrontais à ma peur irrationnelle de la mort et à ce qu’il advient une fois qu’on n’est plus là. Les personnages de Marie et de Mathieu sont nés de la perte de Xavier. Toute l’histoire découle de ce qu’il laisse derrière lui."

Rencontre avec Jérôme Aumont...

"Un empêchement" de Jérôme Aumont – Christian Bourgois Editeur – Trois voix, trois personnages et un premier roman choral, pour un auteur qui nous narre l’amour impossible, avec une passion et une intimité démesurées.