Un émissaire du Pape à Wollongong : participation historique du Vatican aux Mondiaux de cyclisme

Ce coureur, c’est Rien Schuurhuis. Agé de 40 ans, ce Néerlandais n’a pas vraiment de références dans le monde de la petite reine. Actif au sein d’équipes continental (D3 du cyclisme) laotienne puis australienne, Schuurhuis a essentiellement disputé des courses mineures en Asie. Son fait d’armes le plus notable reste une 40e place (sur 46) aux championnats nationaux néerlandais contre-la-montre.

Mais comment un Néerlandais en arrive-t-il à représenter le Vatican ? Né à Groningen, Rien Schuurhuis est marié avec Chiara Porro, ambassadrice australienne au Saint-Siège.

Fondée en 2019 pour être "l’ambassadrice du Pape" dans le monde du sport, l’Athletica Vaticana est représentée par les citoyens du Vatican, qu’ils soient laïcs ou fassent partie du clergé, et par leur famille.

Engagé pour la première fois dans une compétition internationale lors des derniers Jeux Méditerranéens, le Vatican enverra une délégation pour entourer Schuurhuis en Australie. Un staff qui comprend notamment l’Italien Valerio Agnoli, professionnel jusqu’en 2019 avec les équipes Liquigas, Astana et Bahrain et notamment 'gregario' d’Ivan Basso et Vincenzo Nibali.

Les ambitions de Schuurhuis en Australie seront évidemment très modestes.