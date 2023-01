Un éminent musicologue liégeois condamné pour harcèlement moral dans une université française

C’est une affaire qui secoue les milieux académiques français. L’ancien président de l’université de Tours, Philippe Vendrix, a été condamné ce mardi à une peine de prison avec sursis pour des faits de harcèlement, commis dans l’exercice de ses fonctions, envers deux des directeurs de l’institution. Selon les explications que donnent nos confrères du Figaro, il s’agit essentiellement de quolibets et de surnoms, de propos par lesquels les intéressés se sont sentis humiliés. En première instance, le tribunal avait acquitté le prévenu, qui avait reconnu des propos d’une certaine brutalité peut-être, mais sans intention de blesser. Mais le procureur de la république a interjeté appel, et la décision qui vient d’être rendue est diamétralement opposée à l’appréciation du premier juge.

Philippe Vendrix se dit abasourdi, et parle d’une mesure disproportionnée et incompréhensible, contre laquelle il a déjà introduit un pourvoi en cassation. La surprise est également de mise du côté de l’Uliège, où il occupe encore une charge de professeur de musicologie à temps partiel, et où un programme de prévention est mené dans et autour des auditoires, contre ce type d’attitude. Les autorités rectorales n’ont pas encore commenté la situation, qui ne cadre pas vraiment avec ses déclarations d'intention..