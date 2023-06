Un embryon synthétique humain avec un cœur qui bat aurait été créé

Si les résultats n’ont encore été publiés dans aucune revue scientifique, il semblerait que l’embryon contenait :

des cellules cardiaques qui battent, ce qui apparaît normalement au 23e jour de développement d’un embryon humain naturel

des traces de sang rouge, ce qui apparaît normalement au cours de la quatrième semaine de développement d’un embryon humain naturel

Cependant, il n’y avait pas de prémisses de cerveau et les embryons ont commencé à "s’écarter de la voie de développement naturelle" à cause de l’absence de précurseurs du placenta et de vésicule vitelline (des éléments cruciaux pour guider le développement d’un embryon).

Si la course à l’embryon synthétique est lancée depuis de nombreuses années, pour l’instant, aucun article n’a encore subi un examen par un comité de lecture, ni été validé par des publications scientifiques. Le débat éthique qui suit cette avancée de la médecine moderne est en cours. Nombreux sont les scientifiques qui veulent changer la définition de l’objet de leurs recherches en passant du mot "embryon" aux mots "modèles", "structures" ou "synthétiques", évitant ainsi les contraintes sur la recherche des "embryons".