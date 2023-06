Un email du gérant du Burger King d'Auderghem fâche des étudiants qui y travaillent

Nous avons évidemment confronté le manager du restaurant aux accusations des employés mais il n'a pas souhaité nous répondre, nous renvoyant à la maison mère, Burger Brand. Le CEO Kevin Derycke se montre très clair : il ne cautionne pas le mail envoyé le 20 juin aux étudiants sous contrat en juillet. "Non, le fond et la forme du courrier n'étaient pas professionnels, le manager l'a lui-même reconnu. Et c'est quelque chose que nous n'acceptons en aucun cas."

Et qu'en est-il de l'obligation faite aux étudiants de travailler la nuit sous peine de voir leur contrat résilié? "C'est toujours une discussion entre le manager et les étudiants. Maintenant, il est vrai que nous avons un restaurant ouvert 365 jours par an, également en soirée et la nuit, mais c'est toujours sur base volontaire et quand nous réalisons un entretien d'embauche et que nous proposons ces contrats aux étudiants, il est clairement indiqué que nous demandons à certaines personnes d'être disponibles. Si par la suite, elles ne sont plus disponibles, c'est en accord avec le manager ou on donne de nouvelles disponibilités et on prévoit d'autres horaires si pour une raison les gens ne pouvaient plus être disponibles."