Un élu exclu du parlement du Tennessee après avoir manifesté pour un encadrement des armes

Un élu démocrate du Tennessee, qui avait manifesté il y a une semaine pour un meilleur encadrement des armes à feu après une tuerie dans une école, a été exclu jeudi de la Chambre des représentants de cet Etat américain, à majorité républicaine.

Les élus ont voté à 72 voix pour, et 25 contre, l’exclusion de Justin Jones, qui avait rejoint le 30 mars des centaines de manifestants réclamant une régulation plus stricte des armes à feu quelques jours après une tuerie dans une école chrétienne de Nashville, la capitale de cet Etat du sud, au cours de laquelle six personnes ont perdu la vie, dont trois enfants. Les protestataires étaient entrés dans le Capitole du Tennessee pour interpeller les élus locaux réunis en session. "Qu’est-ce que nous voulons ? Des régulations sur les armes ! Quand est-ce que nous le voulons ? Maintenant !", avaient-ils scandé dans les couloirs.