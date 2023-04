Un elfe dans le ciel d’Italie : qu’est-ce que ce halo rouge flamboyant ?

Si vous étiez en Italie le 27 mars 2023, vous avez peut-être assisté à ce phénomène étrange qui en a étonné plus d’un : un elfe.

Rien à voir avec les elfes de forêt qui ont baigné notre enfance, c’est ici un "phénomène lumineux transitoire" on ne peut plus scientifique mais très rare et qui ne dure pas plus de quelques millisecondes. Autant dire qu’il faut de la chance pour l’immortaliser. Et c’est un certain Valter Binotto qui était par hasard au bon endroit au bon moment, dans la région de Possagno le 27 mars 2023.

Le mot elfe vient en fait de l’appellation anglophone de ce phénomène : Elve (Emissions of Light and Very Low-Frequency Perturbations), une décharge électrique à grande échelle qui se produit au-dessus d’un nuage d’orage. La foudre crée une impulsion électromagnétique tellement intense (10 fois la puissance d’un éclair normal) qu’elle engendre un effet lumineux en entrant en contact avec l’ionosphère.