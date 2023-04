Un éleveur tué par son taureau à Blegny : "Cela reste un métier fort risqué"

Ce jeudi, un agriculteur de Blegny a été retrouvé mort dans un champ. Il aurait été chargé par un taureau.

On peut être étonné par un taureau qu’on connaît fort bien

Au marché aux bestiaux ce vendredi à Ciney, le monde agricole est attristé par la nouvelle. "Malheureusement, chaque année, il y a un cas malheureux. Souvent, on est étonné par un taureau qu’on connaît fort bien, on se dit qu’il est brave, et pour une raison X ou Y, il se retourne et l’accident se produit" témoigne Aurélie Degroote, éleveuse de bovins et patronne d’une société de transports d’animaux.

"Il suffit d’une mauvaise manipulation, d’un taureau un peu plus nerveux, un mauvais coup de patte, un mauvais coup de corne, et c’est fini. Ça reste un métier fort risqué" confie José Villers, patron d’une société de transports d’animaux.

Attention, ne pas s’approcher

Des promeneurs peuvent être tentés de pénétrer dans une prairie pour caresser les animaux. C’est fortement déconseillé. Les bovins ne sont pas des animaux de compagnie. Et les vétérinaires le confirment, d’un moment à l’autre, en fonction des circonstances, le comportement d’un bovin peut changer. "Je prends l’exemple d’un taureau qui se retrouve tout seul dans une prairie avec des génisses dont certaines sont en chaleur, là, il peut y avoir des comportements d’agressivité, ou alors une vache qui vient de mettre bas, qui va surprotéger son veau et qui va éloigner les personnes parfois de manière assez violente, mais c’est pour défendre son veau" explique Dr Marc Dive, directeur du marché aux bestiaux de Ciney et vétérinaire.

"Le taureau le plus brave a tué son maître", c’est une phrase bien connue dans les fermes. Aujourd’hui, elle résonne dans la tête de tous les éleveurs, et de tous les marchands de bestiaux.

