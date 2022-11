Un élève sur 3 harcelé à l’école : les écoles seront mieux équipées pour prévenir et réagir

Le plan adopté ce jeudi 10 novembre par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pour objectif l’amélioration du climat scolaire car, explique la note ministérielle, "On a parfois tendance à réduire la problématique du harcèlement scolaire à des chamailleries entre deux élèves ou à des violences de groupe alors qu’il s’agit souvent d’une dynamique relationnelle qui implique l’auteur de harcèlement, sa victime et leurs témoins. Il faut donc éviter les raccourcis et replacer le curseur dans une vision plus large qu’est le climat scolaire. Dans une école qui 'va bien', c’est-à-dire qui connaît une bonne entente au sein de l’équipe éducative, entre élèves, parents et enseignants, avec moins de pression scolaire, de décrochage ou d’échec, il y a aussi moins de harcèlement scolaire. "

Le plan va donc outiller de façon durable les écoles de la FWB pour permettre le signalement et le traitement de situations de harcèlement et il va apporter plus de cohérence à ce qui se pratique, au sein d’une école mais aussi entre les différentes écoles.

Concrètement, un Observatoire du climat scolaire sera mis en place et sera chargé d’assurer une veille scientifique permanente, d’alimenter les écoles avec des références et des outils pédagogiques de qualité et de mettre les acteurs concernés en réseau.