Un élève reconnaît avoir mis le feu à l’école de l’Abbaye de Flône le 28 juin dernier

L’incendie qui a détruit deux salles de l’école de l’Abbaye de Flône, à Amay, le 28 juin dernier était bien un incendie volontaire. Le feu a été bouté avec de l’essence par un élève de 15 ans qui voulait impressionner sa copine et éviter de passer un examen de néerlandais qui devait se dérouler ce matin-là. C’est ce qu’annoncent La Libre Belgique et La Dernière Heure.

Selon ces quotidiens, le jeune homme était connu comme un adolescent tranquille n’ayant jamais eu de problème avec la Justice. Il aurait été mis au défi par sa petite copine de " faire un truc super cool ". Le jeune homme est alors venu à l’école avec un bidon d’essence et a mis le feu.

Son amie se serait vantée des agissements de son amoureux, entraînant l’interpellation de celui-ci, qui dans un premier temps a nié les faits avant de se rendre quelques jours plus tard à la police pour reconnaître ceux-ci. Le jeune homme a pour l’heure été laissé en liberté mais ses parents ne manqueront pas de recevoir la facture des dégâts et celle des services de secours. Il n’échappera pas non plus au fameux examen de néerlandais.

L’incendie avait obligé près de 1500 élèves et professeurs à être évacués vers l’administration communale alors que les sessions d’examen avaient débuté. Plusieurs services de secours étaient intervenus. L’incendie n’avait pas fait de blessé.