Un élément capital de la tour solaire d'Abou Dhabi conçu par le groupe liégeois Cockerill

Cette tour fait partie d’un projet plus vaste de parc solaire où s’étendent à perte de vue plus de 11 millions de panneaux photovoltaïques. Sa construction a commencé en 2013. Elle devrait être terminée en 2030. Sa puissance est évaluée à 1000 mégawatts, soit une petite centrale nucléaire ; de quoi alimenter en électricité 320.000 ménages et éviter l’émission d’1,6 millions de tonnes de CO2 par an.

Quand le parc sera terminé, sa puissance atteindra 5000 mégawatts, ce qui devrait en faire l’un des plus grands du monde.