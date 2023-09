Un éducateur soupçonné d’agressions sexuelles devant le tribunal : "Je ne comprends pas, je suis sous le choc"

Dans les récits des enfants, ce sont toujours les mêmes éléments qui reviennent. L’éducateur est entré dans les douches et a touché les parties intimes des petites filles. Il appliquait de la crème sur leur sexe "même si ça faisait mal", dit l’une d’entre elles. Enfin, le soir, il venait se coucher sur les filles et s’y frottait. Dans ses propos aussi, l’homme avait un comportement particulier. Il aurait expliqué aux garçons la manière de se masturber.

Dans leurs témoignages, plusieurs enfants soulignent la disposition des armoires dans les chambres. Des armoires placées de telle sorte que les enfants ne peuvent se voir l’un, l’autre. Notamment lorsque l’éducateur vient à leur chevet. À l’audience, le prévenu se justifie : "il s’agit pour les enfants d’avoir un espace rien qu’à eux et c’est plus simple pour les responsabiliser face au rangement". Il apporte aussi cette autre explication étonnante : "C’est pour que les enfants aient leur intimité. On sait bien que les petites filles se masturbent plus que les garçons".

Des expertises psychologiques ont été réalisées sur ces enfants. L’expert note que ceux-ci tiennent un discours "similaire et concordant, dans le sens du vécu et non pas de la construction". Il ne note, par ailleurs, pas de trace d’influence extérieure dans leur discours.