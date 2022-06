Un écrin de verdure exceptionnel avec vue sur la Meuse : le Namurois Philippe Taminiaux ouvre son jardin au public ce dimanche

Passionné de nature, l’homme d’affaires namurois Philippe Taminiaux, fondateur des cuisines Eggo et créateur du Festival international Nature Namur, ouvre son jardin au grand public ce dimanche à Wépion. Dominant la vallée de la Meuse, sa propriété s’étend sur quatorze hectares magnifiquement entretenus.

La plus grande partie du domaine est boisée. Toutes sortes d’animaux y gambadent ou s’y réfugient : rapaces, chevreuils, sangliers et ratons laveurs notamment. Le jardin à proprement parler dévoile ses trésors sur 1,5 hectare. Une enfilade de chemins enherbés qui traversent le sous-bois, longent les parterres et les prairies sauvages, avec une vue imprenable sur le fleuve et les falaises. Entre les arbres, de l’autre côté, on aperçoit même au loin la citadelle de Namur et le téléphérique.

"On a emménagé ici début 97, se souvient Philippe Taminiaux. On a irrigué tout, on a fait des tranchées, mis des robinets partout et l’électricité. Et on a commencé à planter, mais de manière instinctive. Je mettais une banderole puis j’allais voir à la fenêtre ce que ça donnait. Il ne faut pas s’attendre ici à un feu d’artifice de couleurs ou de nombre de fleurs. J’aime les fleurs envahissantes, et la rondeur naturelle, dans les formes, dans les tailles. Même les chemins sont rarement droits. Et le choix de la floraison, uniquement des couleurs pastel."