Un éco-village équatorien sera conçu à partir de coques de fèves de cacao.

Les maisons seront bâties spécialement pour les agriculteurs locaux et présenteront des façades colorées, sorte de clin d'œil aux fruits des cacaoyers parsemés de teintes rouges, vertes, jaunes et orangées.

Entièrement éco-conçus, ces logements seront également dotés d'un toit destiné à récupérer l'eau de pluie ainsi que d'une ventilation naturelle.

Connue pour ses plages somptueuses, la ville de Pedernales abrite aussi les plus grandes plantations de cacao de l'Équateur. Le "Cacao Eco Village" est quant à lui présenté comme "le premier d'un réseau mondial de villages durables et intelligents, une destination neutre en carbone et un centre d'innovation pour l'économie circulaire". Les travaux de construction devraient commencer courant 2022.