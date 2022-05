Un éclair de Nkuba et un doublé de Bayo : Charleroi bat Malines et décroche son premier succès en play-offs

Le Sporting de Charleroi tient enfin son premier succès dans ces "Europe Play-offs". Les Carolos ont dû attendre la 5e journée et la venue de Malines pour goûter aux joies de la victoire (3-2). Ce succès permet à Edward Still et à ses joueurs de passer devant le Kavé au classement.



Pour la première fois en quatre matches, les Zèbres n’ont pas débloqué le marquoir. Mené au score dès la 21e minute, le Sporting a pu compter sur un éclair de Ken Nkuba et sur un doublé de l’inévitable Vakoum Bayo pour se remettre sur les rails. Débarqué en janvier, l’Ivoirien a déjà frappé à 11 reprises. Gustav Engvall a inscrit les deux buts malinois. Hervé Koffi, fautif sur le premier but de l'attaquant suédois, s'est bien repris par la suite.



Au classement, le Sporting compte désormais 31 points soit deux de plus que son adversaire du soir. Gand (40 points) et Genk (36 points), qui s’affrontent ce dimanche, sont hors d’atteinte.



Charleroi terminera sa saison le week-end prochain contre La Gantoise. Malines recevra le Racing.