Un éboulement spectaculaire perturbe le trafic ferroviaire entre France et Italie

Un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de Maurienne (Savoie) après un épisode caniculaire suivi de fortes pluies a entrainé une suspension du trafic ferroviaire et des poids lourds sur un axe majeur entre la France et l'Italie du Nord.

Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours, selon les autorités, et le secteur demeurait sous surveillance lundi dans l'attente du déblayage.

Dimanche vers 17H15, "plusieurs blocs de rochers représentant un volume d'environ 700 m3" ont percuté l'écran de protection installée sur la RD 1006, dans un "secteur particulièrement surveillé" sur la commune de Saint-André, à La Praz, a expliqué la préfecture de Savoie dans un communiqué.

L'éboulement est survenu lors d'un "épisode pluvieux avec des ruissellements importants qui a suivi un épisode caniculaire dans toutes les Alpes", a expliqué Denis Roy, responsable du centre de montagne Alpes du Nord de Météo France.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un important panache de poussière basculer d'une falaise et s'abattre sur la départementale jouxtant la voie ferrée et l'autoroute A43 en contrebas.