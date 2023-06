Un ébéniste d'Havelange expose à Paris

Imaginez l'atelier rythmé par les coups de ciseaux à bois, racloir ou autre scie à ruban. Au milieu de celui-ci, Sébastien et sa dernière pièce qu'il emmène à Paris : un cabinet à liqueurs. Ce meuble particulier est composé de noyer, de zebrano, de bois de rose et de houx. "Il permet donc d'entreposer les bouteilles. Il dispose de 2 tirettes que vous pouvez sortir pour étendre la surface de service et servir les verres à vos invités."

Après 24 ans de métier, il peut vivre de sa passion et y prend surtout toujours autant de plaisir. "Laisser derrière moi, une pièce qui va traverser le temps. En utilisant des techniques du 17 et du 18e siècle, qui traverseront les siècles, c'est une certitude. Et cela me permet d'aller chercher le meilleur de mon savoir faire pour sortir une pièce. Et en espérant que la suivante sera encore plus magique."

Sébastien Monin va exposer quatre pièces à Paris, au Salon "Révélations". Pour les prix de ses réalisations, comptez entre 3000 et 15 500 euros.