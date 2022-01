Un duo Vandenhaute-Mannaert à la tête de la Pro League pendant six mois, Louwagie et Venanzi font un pas de côté, François démissionne

Le Conseil d’administration de la Pro League a octroyé un mandat spécial au duo Wouter Vandenhaute (Anderlecht)-Vincent Mannaert (FC Bruges). Suite au départ de l’ex-président Peter Croonen (Genk), ils vont gérer l’institution pendant les six prochains mois. D’autres changements sont intervenus à la tête du football professionnel. Pierre François, qui occupait la fonction de CEO, a démissionné. Enfin Michel Louwagie (La Gantoise) et Bruno Venanzi (Standard) font un pas de côté.



"Le mandat doit permettre de restaurer la confiance dans notre football, tant en interne qu’en externe. La Pro League est devant des mois difficiles. Elle doit trouver un nouveau CEO et un nouveau président, et intensifier les discussions avec les autorités concernant la sécurité dans les stades, la lutte contre le racisme, la gestion et les conséquences du Covid, et les nouvelles règles (para) fiscales. Dans les semaines à venir, Wouter, avec le soutien total de Vincent, prendra le lead dans les relations externes et la communication de la ligue", détaille le communiqué de la Pro League.



"J’accepte d’occuper ce rôle et je suis heureux de pouvoir compter sur Vincent Mannaert dans ce processus complexe. Le football a absolument besoin de tout le savoir-faire aujourd’hui. Il est primordial d’unir nos forces et de serrer les rangs. Je ressens la volonté absolue de nombre de mes collègues de poursuivre sans relâche sur la voie d’une gestion plus transparente et plus saine. Plutôt que de me tenir à côté ou au-dessus d’elle tel un chevalier blanc, je veux contribuer à moderniser et à améliorer notre football de l’intérieur. En matière de formation des jeunes, nous sommes actuellement un exemple pour de nombreux autres pays de football, et l’ambition de faire de grands progrès en termes d’infrastructures est plus grande que jamais. Nous devons maintenant essayer de retrouver le soutien social que nous avons dans une certaine mesure perdu ", déclare Wouter Vandenhaute.



Michel Louwagie et Bruno Venanzi, cités dans le Footgate, ont eux renoncés "temporairement à leur mandat au sein de la RBFA". Ils sont remplacés à l'Union belge pour la Pro League par Sven Jaecques (Antwerp) et Alexandre Grosjean (Standard).



On notera que Vincent Mannaert figure également dans la liste des 57 personnes (physiques ou morale) renvoyées devant la justice.