Un duo de réalisateurs révèle les secrets du druidisme moderne dans un téléfilm policier

Ce mardi soir, La Une vous plonge dans l’univers méconnu des druides modernes à travers l’intrigue policière d’un téléfilm intitulé "Les secrets du Finistère". Entre tradition et dérives sectaires, la Capitaine Morgane Ledantec devra mettre ses propres croyances de côté pour démêler le vrai du faux dans cette affaire…

Vous pensiez que les druides n’existaient plus ? Détrompez-vous ! Si la civilisation celte a bel et bien disparu, il existe encore aujourd’hui un culte néopaïen prônant l’harmonie entre les hommes et la nature. Rien à voir cependant avec Panoramix le Gaulois. Cette religion est née avec le courant romantique, soit vers le 18-19e siècle, et les représentations de druides sur lesquelles elle se fonde sont en vérité fort éloignées de la réalité. Quoi qu’il en soit, ces rites sont toujours pratiqués aujourd’hui au Royaume-Uni, où le druidisme a même été reconnu comme une religion, ainsi qu’en Bretagne, à l’ouest de la France.

Le sujet est d’ailleurs abordé par François Basset et Anne Pejean dans "Les secrets du Finistère", un téléfilm policier ayant pour personnage principal une Capitaine de gendarmerie nommée Morgane Ledantec. Alors qu’elle retrouve tout juste l’air marin de sa ville natale, Douarnenez, celle-ci est appelée suite à la découverte d’ossements humains en bas d’un chêne sacré. Initiée au druidisme dans sa jeunesse, elle ne tarde pas à comprendre que la victime était elle-même adepte du culte païen. Pour le reste, elle s’en remet à son instinct, qui la met sur la piste de ses anciens amis de lycée. En effet, ses ex-camarades de classe semblent en savoir plus que ce qu'ils veulent bien lui révéler...