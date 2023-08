Depuis 2022, il remont sur les planches au théâtre dans " Hasta la Vista " et " Cougar Qui Peut ". Il est également professeur de chant et de théâtre, à la toute nouvelle école de comédie musicale et chant de l’Aicom Bruxelles !

Cet été, Jonatan a rejoint le 8/9 sur VivaCité, pour animer aux côtés de Cyril Detaeye et Livia Dushkoff.

Pour les actualités concernant Jonatan, c’est ici