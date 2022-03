Un duo atypique pour une soirée inédite avec « Meurtre à Porquerolles »

Comme d’habitude, cette série met en évidence une ville ou une région de France et cette fois-ci, le téléspectateur embarque sur la plus grande et la plus occidentale des trois îles de la Côte d’Azur, l’île de Porquerolles, avec ses plages de sable fin et ses eaux turquoises. L’intrigue de la série se passe dans le parc national de Port-Cros qui comprend 1700 ha de terres émergées et 2900 ha de surfaces marines. Il s’agit d’un des plus anciens parcs marins d’Europe. Et c’est dans ce cadre sublime que le corps sans vie d’une femme de 60 ans est retrouvé. L’acteur belge d’origine corse François Vincentelli joue le rôle d’un substitut du procureur qui va devoir mener l’enquête avec une commandante de police très fantasque.

Et sur Instagram, François Vincentelli partage avec ses fans une belle photo de la région.

Retrouvez " Meurtre à Porquerolles " samedi 19 mars à 20h55 sur La Une.