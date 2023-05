Un duel Wout van Aert – Remco Evenepoel aux championnats de Belgique de chrono ?

Van Aert et Evenepoel au départ d’une même course, c’est un petit événement. Depuis que le coureur de Schepdael a rejoint les rangs professionnels cela n’est arrivé qu’à 9 reprises. En 4 ans, c’est peu même s’ils ciblent des objectifs différents.



Parmi ces 9 courses, 8 sont des championnats (Belgique, JO ou Mondiaux). L’autre confrontation a eu lieu à Liège-Bastogne-Liège l’an dernier. Et encore, ce n’était pas prévu initialement. Wout s’était aligné sur la Doyenne après son forfait au Ronde en raison du Covid.



Dans l’exercice particulier du chrono, Remco et Wout se sont mesurés trois fois. Van Aert a, à chaque fois, pris le dessus. Il a gagné le championnat de Belgique 2019 devant Yves Lampaert et Evenepoel. Il a devancé le vainqueur de la Vuelta à Tokyo (6e et 9e). Ils ont enfin encadré Filippo Ganna sur le podium des Mondiaux à Bruges en 2021. Il s’agit d’ailleurs de leur dernier résultat commun dans un contre-la-montre.



Après près de deux ans d’attente, on pourrait donc le revoir à l’œuvre face à face deux fois en un peu plus d’un mois.