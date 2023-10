Un drone turc a été abattu par les Etats-Unis en Syrie

Une attaque alors que la Turquie a frappé de nouveau jeudi soir des positions et objectifs kurdes, dont "des dépôts d'armes et de munitions" dans le nord de la Syrie, ont rapporté les médias turcs.

"Des bâtiments abritant les unités d'attaque et de sabotage, ainsi que des dépôts d'armes et de munitions des PKK/YPG ont été détruits" lors de l'opération menée par les unités du MIT, les services de renseignements, ont affirmé la télévision officielle TRT et la chaine privée NTV.

La TRT a mis en ligne sur son site une vidéo de l'attaque, mais aucune précision sur le mode opératoire et le recours éventuel à des drones de combats n'a été apportée.

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) est considéré comme une organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. En revanche les YPG, ou Unités de protection du peuple que la Turquie considère comme une extension du PKK se sont battues aux côtés des États-Unis et de la coalition occidentale contre les djihadistes du groupe État islamique.

Le PKK a revendiqué un attentat suicide dimanche à Ankara qui a légèrement blessé deux policiers en faction, déclenchant en représailles une vague de bombardements turcs à partir de drones sur le nord de la Syrie, qui ont fait au moins neuf morts.